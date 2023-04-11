Общество 11 апреля 2023, 10:12 Трудовых мигрантов предложили заменить россиянами-вахтовиками Председатель СКР Бастрыкин предложил ввести налог на мигрантов для мотивации найма россиян РИА «Новости»

Читать 360tv в

Налог на трудоустройство мигрантов заставит предпринимателей охотней трудоустраивать россиян. Усилить контроль над приезжими, организовать работу вахтовым методом и принять другие меры предложил в интервью «Интерфаксу» председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Замещение трудовых мигрантов россиянами, по его мнению, поможет снизить социальную напряженность. Александр Бастрыкин призвал разработать дорожную карту, обеспечить соцгарантии работников и внедрить вахтовый метод трудоустройства россиян из глубинки.

Реклама

«Необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы», — сказал глава СКР.

Он предложил усилить контроль за миграционными процессами, в том числе при помощи обязательного ДНК-тестирования иностранцев с занесением данных в единый удостоверяющий личность документ с электронным носителем информации.

Александр Бастрыкин предлагал ввести геномную регистрацию мигрантов в 2021 году, но его идею посчитали слишком затратной — на это пришлось бы выделять до 14 миллиардов в год.