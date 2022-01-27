Трудовых мигрантов начнут обучать в Средней Азии

Центры по подготовке трудовых мигрантов для приезда в Россию появятся в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии. Об этом сообщил Daily Storm.

Будущих мигрантов проверят на знание русского языка, а также законов и культуры России. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что такие меры помогут улучшить ситуацию.

«Договариваемся с ними (Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном — прим. ред.), чтобы в этих странах организовывались центры подготовки трудовых мигрантов», — рассказал он.