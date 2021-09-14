Трудовых мигрантов из Узбекистана начнут пускать в Россию по новому регламенту

Регламент ввоза трудовых мигрантов на чартерных поездах из Узбекистана в Россию утвердят в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, организация работы в Узбекистане по подготовке трудовых ресурсов для стройки и сфер ЖКХ и торговли ранее была согласована с социальным блоком Татьяны Голиковой, сообщил ТАСС.

Хуснуллин уточнил, что доля строителей должна составить 46%.

«В ближайшее время, я надеюсь, Татьяна Алексеевна проведет штаб, и дополнительный регламент будет утвержден, когда и сколько (мигрантов) мы будем привозить», — добавил он.

Вице-премьер отметил, что для граждан Узбекистана, которые хотят работать в РФ, предполагается организовать вакцинацию, а после этого запустить чартерные рейсы поездов из республики.

В конце августа Хуснуллин заявлял, что массовое открытие российских границ для трудовых мигрантов по-прежнему сдерживается коронавирусом. Но власти упростят въезд при улучшении ситуации. Вместе с тем, по его данным, положение с рабочей силой в России в этом году улучшилось. Он пояснил, что мигранты приезжают в Россию как туристы из-за увеличения рейсов между странами.