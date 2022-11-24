Общество 24 ноября 2022, 03:37 Трудовые права мобилизованных россиян предложили защитить в Госдуме Депутат Бессараб: мобилизованные должны быть первыми претендентами на прежнее место работы РИА «Новости»

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Госдума планирует защитить трудовые права россиян, которые проходят службу в армии по мобилизации или как добровольцы. Такую поправку в Трудовой кодекс порекомендовал принять Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, написала «Парламентская газета».

Согласно документу, вернувшиеся из боевых действий граждане России будут первыми претендентами на прежнее место работы. Работодателей хотят обязать предлагать им ту же должность, а если такого свободного места нет, то предлагать другое место — согласно квалификации. Этим правом можно будет воспользоваться на протяжении трех месяцев после возвращения со службы.

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«Дополнительно защитить права граждан, отправившихся на военную службу, потребовалось, поскольку действующий закон не предусматривает приостановление срочных трудовых договоров на период службы — это возможно, лишь если договор постоянный», — рассказала член Комитета по труду Светлана Бессараб.

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Она объяснила, что, если трудовой договор был срочным, то вакансию сотрудника к его возвращению могут уже занять. Парламентарий напомнила, что уже есть закон, помогающий сохранит рабочие места за гражданами, которые трудятся по бессрочному трудовому договору, когда они уходят на службу в ВС.

Правительство РФ накануне внесло изменения в закон о праве на льготную пенсию для мобилизованных. Для мобилизованных участников спецоперации и добровольцев пенсии будут начислять в двойном размере.