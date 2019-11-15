Трудовые мигранты имееют более высокие зарплатные запросы, чем россияне
Оказалось, что стереотип, согласно которому мигранты получают более маленькие зарплаты, потерял свою актуальность, сообщила газета «Известия».
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«В последние годы мигранты в принципе зарабатывают как россияне, а в некоторых случаях и больше. Зависит, конечно, от сферы — где-то невысокие зарплаты сохраняются, например, это касается ЖКХ, но это не значит, что так получают все», — указала директор Центра изучения миграционной политики РАНХиГС Виктория Леденева.
Эксперты связывают это с тем, что в последнее время значительно ужесточилось миграционное законодательство, из-за чего мигранты и законодатели стараются «узаконить» свои трудовые отношения. Соответственно, это сказывается и на зарплатах.
При этом ситуация различается в зависимости о региона и отрасли. Интересно, что в России некоторые отрасли связаны с определенными национальностями, к примеру такси, рынки, торговые центры и т. д. Как правило, даже если владелец гражданин РФ, но не русской национальности, то скорее всего он предпочтет нанять на работу своих земляков.
В некоторых отраслях, на которых не хотят работать россияне, работодателю ничего не остается, как нанимать за более высокую зарплату мигрантов.
В то же время мигранты чаще оказываются в «серых схемах». Бывает так, что сумма, указанная на объявлении о работе по договоренности оказывается намного меньше той, которая выплачивается мигранту на руки.