Трудовые мигранты имееют более высокие зарплатные запросы, чем россияне

Согласно исследованию, проведенному на одном из онлайн-сервисов по поиску работы, трудовые мигранты из стран СНГ, претендующие на должности, не требующие высокой квалификации, имеют более высокие зарплатные ожидания, чем россияне. Они оказались в среднем выше на 6% (зависит от специальности и региона).

Оказалось, что стереотип, согласно которому мигранты получают более маленькие зарплаты, потерял свою актуальность, сообщила газета «Известия».

Мигранты хотят зарабатывать больше россиян Подробнее

«В последние годы мигранты в принципе зарабатывают как россияне, а в некоторых случаях и больше. Зависит, конечно, от сферы — где-то невысокие зарплаты сохраняются, например, это касается ЖКХ, но это не значит, что так получают все», — указала директор Центра изучения миграционной политики РАНХиГС Виктория Леденева.

Эксперты связывают это с тем, что в последнее время значительно ужесточилось миграционное законодательство, из-за чего мигранты и законодатели стараются «узаконить» свои трудовые отношения. Соответственно, это сказывается и на зарплатах.

При этом ситуация различается в зависимости о региона и отрасли. Интересно, что в России некоторые отрасли связаны с определенными национальностями, к примеру такси, рынки, торговые центры и т. д. Как правило, даже если владелец гражданин РФ, но не русской национальности, то скорее всего он предпочтет нанять на работу своих земляков.

В некоторых отраслях, на которых не хотят работать россияне, работодателю ничего не остается, как нанимать за более высокую зарплату мигрантов.

В то же время мигранты чаще оказываются в «серых схемах». Бывает так, что сумма, указанная на объявлении о работе по договоренности оказывается намного меньше той, которая выплачивается мигранту на руки.