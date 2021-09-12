Трудовые лагеря для мигрантов предложили организовать в России

В России возникала необходимость в создании трудовых лагерей для мигрантов. Таким мнением поделился российский депутат Алексей Журавлев. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

Он отметил, что среда мигрантов криминализирована до предела.

«Сама постановка вопроса о наведении элементарного порядка в этой сфере уже вызывает открытую агрессию со стороны приезжих отморозков», — заявил Журавлев.

Поэтому он призвал власти срочно занятья нейтрализацией миграционных угроз. В связи с этим он предложил наказывать преступников-иностранцев «показательно жестче», чем россиян. Журавлев также предложил выгнать мигрантов за пределы населенных пунктов, например, в Сибирь, где не хватает своих рабочих рук. Там организовать для мигрантов интернациональные трудовые лагеря.

В начале сентября в Одинцове произошла массовая драка мигрантов. Сообщение о массовом скоплении людей в этом месте поступило в дежурную часть. На двух человек составили протоколы за нарушение иностранцем правил въезда в Российскую Федерацию.