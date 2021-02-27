Трудовые книжки нового образца предложили ввести в России

С 1 января 2023 года в России могут появиться трудовые книжки нового образца. При этом старые книжки, имеющиеся на руках у работников, тоже будут действительны. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пакет документов Минтруда РФ.

Менять старые книжки на новые не потребуется. Трудовые старого образца могут использоваться без ограничения срока.

В трудовые книжки нового образца, которые работодатели будут оформлять при начале трудовой деятельности, внесут сведения о работнике: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, а также образование, профессию и специальность.

На титульном листе будет указываться фамилия, имя и отчество без сокращений, а также дата рождения. Запись об образовании можно будет сделать только на основании диплома, аттестата и других официальных документов. После указания даты заполнения трудовой книжки работник должен оставить подпись на титульном листе, заверяя правильность внесенных сведений. Первую страницу также должен подписать человек, ответственный за выдачу трудовых книжек, потом ставится печать организации.

Ране результаты соцопроса показали, что среди российских работников 54% против перехода на электронные трудовые книжки.