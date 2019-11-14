Трудовые инспекторы смогут списывать долги без суда

Инспектора смогут воспользоваться этим правом, если руководители компании к тому времени так и не выполнят отправленное им ранее предписание. В таком случае государственный специалист будет отправлять требование о списании денег судебным исполнителям, при этом минуя суд.

Сейчас же эта цепочка намного длиннее и сложнее. Сначала трудовой инспектор выдает предписание. Если оно не исполнено, работник должен самостоятельно обращаться в суд, ждать решение государственных лиц. Только после этого судебный исполнитель списывает положенные сотруднику средства.

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Решения трудовых инспекторов будут оформляться в виде исполнительных документов. После этого документы отправятся в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов.

Ко второму чтению в Госдуме документ поступил шесть поправок.

«Они исключают из законопроекта новеллу для трудового законодательства — понятие о предостережении работодателю, переводят документооборот государственной инспекции и судебных приставов исключительно в электронную форму», — рассказал первый замглавы комитета по труду, социальной политике и делам ветераном Михаил Тарасенко.

По его словам, нельзя считать, что вопрос с невыплатой зарплаты достиг кризисного характера. Дело в том, что в последнее время в этой сфере цифры снижаются. Сегодня недополучили положенных денег около пяти тысяч россиян, а это менее 1% от сумм заработной платы.