Общество 17 июня 2023, 10:26 Трудовое воспитание вернут в систему образования при одном условии Минпросвещения РФ: трудовое воспитание вернут в систему образования после принятия закона РИА «Новости»

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Трудовое воспитание вернут в российскую систему образования после принятия соответствующего закона. Такое заявление на полях Петербургского международного экономического форума сделал в беседе с ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сейчас рассматривается в Государственной думе законопроект о возвращении трудового воспитания. Об этом и депутаты говорили в рамках парламентского часа, и родители об этом говорят», — сказал он.

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Кравцов подчеркнул, что важно еще со школьной скамьи прививать любовь к общественно полезному труду. По его мнению, в этом нет ничего зазорного, ему трудовое воспитание очень помогло. Сейчас возвращение труда в систему образования актуально, отметил он.

Минобрнауки России разработает учебник истории, который будет содержать раздел о специальной военной операции. Концепцию курса уже утвердили, издания подготовят в течение следующего учебного года.

Ранее Кравцов говорил, что учебники с разделом об СВО уже готовы для учеников 11-х классов. В книгах подробно описаны причины начала спецоперации.