Общество 29 ноября 2022, 14:47 Трудоустройство подростков призвали развивать в России

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В России могут начать создавать подростковые центры занятости. С инициативой трудоустраивать подростков выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, написал RT.

Она напомнила, что в Госдуму был внесен законопроект, упрощающий прием на работу подростков. При этом омбудсмен подчеркнула, что у работодателей уменьшается желание принимать на работу несовершеннолетних в связи с тем, что процедура принятия несовершенна.

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«Авторы этого законопроекта предлагают упростить порядок трудоустройства, который сейчас в себя вмещает медкомиссию, разрешение родителей, органов опеки», — напомнила Львова-Белова.

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По ее словам, у подростков должна появиться возможность работать по несколько часов в день не только во время каникул, но и в учебное время.