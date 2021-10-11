Трудоустроенным подросткам с 16 лет предложили дать право голосовать на выборах

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой наделить трудоустроенных подростков правом голоса на выборах. Соответствующее предложение он направил председателю Совета федерации России Валентине Матвиенко 11 октября.

Кандидат политических наук Антон Орлов предложил наделить активным избирательным правом с 16 лет подростков, которые работают и платят налоги.

«С 16 лет у молодых людей появляется довольно много прав и обязанностей. Среди них полная уголовная ответственность, административная ответственность. У граждан России появляется возможность работать 36 часов в неделю, есть возможность вступать в брак по уважительной причине, есть возможность открывать счет и распоряжаться государственными и социальными выплатами. Человек платит налоги, и совершенно логично, что он уже зачастую в состоянии принимать решения по каким-то своим политическим предпочтениям», — сказал «360» Антон Орлов.

Политолог также отметил, что рано или поздно общество придет к тому, что возраст начала голосования снизится с 18 до 16 лет, а пока нужно начать с малого. Поэтому в данный момент инициатива затрагивает только тех подростков, которые работают и платят налоги.

«Власть борется за то, чтобы выборы были максимально прозрачные и максимально репрезентативные. Соответственно, чем больше людей смогут принять участие в голосовании, тем более объективными и честными будут признаваться выборы в глазах не только международного сообщества, но и населения страны», — положительно оценил перспективу предложения его автор.

Ранее Агентство стратегических инициатив предложило разрешить подросткам с 14 лет получать статус самозанятых.