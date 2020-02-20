Трудоустроенных заключенных может стать больше в России

«Предлагаемые изменения не приведут к ограничению конкуренции, так как право выбора способа закупки — через конкурентные процедуры или у единственного поставщика — остается бесспорным правом заказчика», — рассказал глава Комитета Совфеда по экономической политике.

По данным издания, сейчас в учреждениях уголовно-исправительной системы трудятся только 40% заключенных. По словам парламентария, при пессимистическом раскладе предлагаемое изменение позволит увеличить количество трудоустроенных осужденных в год на 720 человек, а при оптимистическом — на 3320 человек.