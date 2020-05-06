Трудные годы Калининграда вспомнили в проекте «В шаге от войны»

Штурм столицы Восточной Пруссии начали 6 апреля 1945 года. Тогда на юге появились войска советского военачальника и генерал-полковника Кузьмы Галицкого. Армия атаковала вокзал, стратегическую точку города. Бои за нее шли несколько дней.

Немцы решили взорвать все переправы, в том числе и имперский железнодорожный мост, чтобы остановить наступление. Однако помешать красноармейцам не удалось. Комендант Кенигсберга Отто Ляш подписал акт капитуляции вечером 9 апреля.

На следующий день солдаты Красной армии установили на башне Дона знамя по приказу маршала Александра Василевского.