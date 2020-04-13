С пандемией сейчас борются не только врачи, но и неравнодушные граждане. Так, жители Подмосковья помогают доставлять продукты или подвозят врачей до работы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил медиков и тех, кто им помогает.

Уже месяц регион живет в режиме повышенной готовности, а медики постоянно помогают пациентам справиться с заболеванием. Борьба с инфекцией изменила людей, заставила о многом задуматься и научила принимать трудные решения, отметил в Instagram губернатор.

Борьба с коронавирусом — это мужество и профессионализм врачей. Мы видим, как они сутками работают, чтобы спасти жизни больных, часами ходят в неудобных защитных костюмах, смотрим на их уставшие лица и глаза. Для большинства медиков сейчас — самое тяжелое время. Поверьте, они нуждаются в поддержке, заботе и признании больше, чем когда-либо Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

На видео, опубликованном губернатором, лишь часть того, что делают волонтеры и просто неравнодушные жители Подмосковья для врачей.

«Спасибо всем за ваше внимание и помощь, только общими усилиями мы преодолеем этот непростой период», — написал Андрей Воробьев.

Сейчас в Подмосковье действует режим самоизоляции. Выходить на улицу жителям можно только в случае крайней необходимости. Начиная с 15 апреля будут действовать электронные пропуска для поездок на общественном или личном транспорте. Это нужно для борьбы с коронавирусом.

Всего в области насчитывается 1855 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Не смогли справиться с инфекцией 19 человек. Врачи вылечили от COVID-19 уже 75 жителей.