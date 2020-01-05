«Трудно поверить». В Польше ужаснулись словам пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко о Бандере

«Трудно поверить, что такие слова могли исходить из уст украинского дипломата. Они еще не были размещены на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины. Если эти слова — правда, это значит, что украинская дипломатия считает героями национальных идеологов интегрального национализма, из-за которых пали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других наций», — заявили в польском посольстве.

По мнению польских дипломатов, если Зеленко считает, что культ Бандеры или Мельника является внутренним делом Украины, то Киеву не следует реагировать и на российские политические взгляды. Между тем Украина требует, чтобы Россия признала, например, голодомор - геноцидом украинского народа.

Польские и израильские дипломаты ранее выступили с совместным заявлением, в котором выразили грусть и обеспокоенность прошедшим на Украине торжественным мероприятиям в честь Степана Бандеры и других националистов. На Украине их чествуют на государственном уровне и за казенный счет.