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    17 ноября 2021, 10:36

    Труд заключенных не будет использоваться при строительстве трассы М-12 Москва — Казань

    Глава «Автодора» Петушенко: заключенные не будут заниматься строительством трассы М-12 Москва — Казань

    Редакция «360»

    В строительстве новой трассы М-12 Москва — Казань не будут принимать участие заключенные, несмотря на то, что рабочей силы не хватает. Об этом сообщил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, его слова передало РИА «Новости».

    Труд заключенных не будет использоваться при строительстве трассы М-12 Москва — Казань

    «Нет, труд заключенных — это не наша история», — рассказал он.

    По словам Петушенко, одна из наиболее актуальных проблем строительства — дефицит рабочей силы. В общей сложности необходимо привлечь к работам до 20 тысяч человек. Об этом он рассказал на недавней встрече с главой РФ Владимиром Путиным.

    При этом вопрос об использовании труда заключенных в строительстве обсуждался и до этого: в мае вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что в правительстве такую возможность рассматривают. Директор ФСИН Александр Калашников предложил привлечь заключенных к строительным работам вместо прибывающих в страну мигрантов.