Труд заключенных не будет использоваться при строительстве трассы М-12 Москва — Казань
Глава «Автодора» Петушенко: заключенные не будут заниматься строительством трассы М-12 Москва — Казань
В строительстве новой трассы М-12 Москва — Казань не будут принимать участие заключенные, несмотря на то, что рабочей силы не хватает. Об этом сообщил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, его слова передало РИА «Новости».
«Нет, труд заключенных — это не наша история», — рассказал он.
По словам Петушенко, одна из наиболее актуальных проблем строительства — дефицит рабочей силы. В общей сложности необходимо привлечь к работам до 20 тысяч человек. Об этом он рассказал на недавней встрече с главой РФ Владимиром Путиным.
При этом вопрос об использовании труда заключенных в строительстве обсуждался и до этого: в мае вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что в правительстве такую возможность рассматривают. Директор ФСИН Александр Калашников предложил привлечь заключенных к строительным работам вместо прибывающих в страну мигрантов.