В строительстве новой трассы М-12 Москва — Казань не будут принимать участие заключенные, несмотря на то, что рабочей силы не хватает. Об этом сообщил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, его слова передало РИА «Новости».

«Нет, труд заключенных — это не наша история», — рассказал он.

По словам Петушенко, одна из наиболее актуальных проблем строительства — дефицит рабочей силы. В общей сложности необходимо привлечь к работам до 20 тысяч человек. Об этом он рассказал на недавней встрече с главой РФ Владимиром Путиным.

При этом вопрос об использовании труда заключенных в строительстве обсуждался и до этого: в мае вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что в правительстве такую возможность рассматривают. Директор ФСИН Александр Калашников предложил привлечь заключенных к строительным работам вместо прибывающих в страну мигрантов.