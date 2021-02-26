Трубач «Квартала» после избиения еще несколько дней проведет в больнице

Трубач Александр Дитковский, выступающий с музыкантами «Машины времени» и группы «Квартал», после нападения неизвестных в Москве проведет в больнице еще несколько дней. Врачи диагностировали у него перелом лицевой кости со смещением.

Музыканта будут готовить к операции, сообщил РЕН ТВ.

Нападение было совершено вечером в четверг на парковке в центре Москвы. По предварительным данным, нападавших было пятеро. Злоумышленники подошли к Дитковскому и попросили денег, после этого на него набросились и начали избивать. Музыканта доставили в больницу с поверхностными травмами головы, он написал заявление в полицию.

Роман Кузьмак, бывший концертный директор Дитковского, ранее сообщил, что трубач находится в сознании. Ему удалось связаться с музыкантом, и тот написал ему в мессенджере, что все нормально. Об этом Кузьмак рассказал Пятому каналу.

Дитковский с 1992 года играет на трубе в группе «Квартал», с 2004-го также является директором коллектива. Сотрудничал со многими группами и артистами, среди которых «Машина времени».