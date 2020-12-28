ТРЦ с кинотеатром построят в Салехарде

Площадь торгового центра — 25 тысяч квадратных метров. Мэрия города ищет инвестора для строительства ТРЦ. Начало работ запланировано на II или III кварталы 2021 года.

После строительства дороги Салехард — Надым Салехард стал более доступным для транспорта, поэтому городом интересуется все больше представителей крупных торговых сетей.

«Стоит ожидать, что благодаря повышению транспортной доступности нашего города зайдут и другие представители крупных федеральных сетей. А мы, салехардцы, получим новый уровень сервиса и качества товара», — написал Титовский.

Именно под эти цели запланировано строительство ТРЦ, отметило «ФедералПресс».

В Салехарде планируется открыть восемь магазинов.

Пока крупнейший торговый центр в городе — ритейл-парк «Славянский».