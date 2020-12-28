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    28 декабря 2020, 10:23

    ТРЦ с кинотеатром построят в Салехарде

    Алена Макаренко

    Современный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) с кинотеатром и супермаркетом построят в Салехарде. Об этом рассказал в Instagram глава города Алексей Титовский.
    ТРЦ с кинотеатром построят в Салехарде

    Площадь торгового центра — 25 тысяч квадратных метров. Мэрия города ищет инвестора для строительства ТРЦ. Начало работ запланировано на II или III кварталы 2021 года.

    После строительства дороги Салехард — Надым Салехард стал более доступным для транспорта, поэтому городом интересуется все больше представителей крупных торговых сетей.

    «Стоит ожидать, что благодаря повышению транспортной доступности нашего города зайдут и другие представители крупных федеральных сетей. А мы, салехардцы, получим новый уровень сервиса и качества товара», — написал Титовский.

    Именно под эти цели запланировано строительство ТРЦ, отметило «ФедералПресс».

    В Салехарде планируется открыть восемь магазинов.

    Пока крупнейший торговый центр в городе — ритейл-парк «Славянский».