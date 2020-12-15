ТРЦ «Европейский» пригрозили закрыть за нарушения мер профилактики по COVID-19

Сотрудники ОАТИ с полицией провели рейд в торгово-развлекательном центре, после которого оказалось, что руководство плохо организовало выполнение мер безопасности из-за коронавируса.

«В „Европейском“ не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями», — сказал Станислав Зинюшин.

Администрацию ТРЦ пригласили в инспекцию для составления протокола. Штраф за нарушения составляет 300 тысяч рублей. Но если окажется, что кто-то заболел во время посещения торгового центра, то сумма может вырасти до одного миллиона рублей, или приостановка деятельности на 90 дней по решению суда.