ТРЦ «Ереван Плаза» могут закрыть на 3 месяца за ковидные нарушения

По ее словам, в торговом центре частично не было разметки для социального дистанцирования. Также среди посетителей нарушался масочный режим, некоторые были без масок. Кроме того, по ее словам, был нарушен режим дезинфекции.

«Указанные нарушения не позволяют проводить профилактику острых респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции», — пояснила Калугина.

Она уточнила, что подобные нарушения наказываются либо штрафом в размере 500 тысяч рублей, либо закрытием на срок до 90 суток.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что существует ряд мест, где можно «незаметно» подхватить коронавирусную инфекцию. Среди них он назвал метро.

Он посоветовал пользоваться по возможности лестницей, а не лифтами. Таким образом можно снизить риск заражения. Еще одним опасным местом бывший санитарный врач РФ назвал коммунальные квартиры. Особо осторожными там надо быть с кухнями. Ведь в этих помещениях постоянно есть люди. Вагоны старых поездов и эскалаторы Онищенко тоже считает рискованными местами.