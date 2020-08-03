facebook_pixel
    03 августа 2020, 11:53

    Тропические постельные клопы появились в России

    Артур Блянихов

    В некоторых регионах России появились тропические постельные клопы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

    Отмечается, что численность клопов увеличивается с каждым годом. По данным информагентства, они относятся к бытовым членистоногим, которые размножаются и живут в помещениях, которые находятся в надлежащем санитарном состоянии.

    При этом наиболее часто такие насекомые встречаются там, где высокая плотность людей, а санитарно-техническое состояние помещения находится в неудовлетворительном состоянии.

    «Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона. Чтобы заметить появление вредителей на ранней стадии, рекомендуется чаще менять постельное белье», — цитирует ведомство РИА ФАН.

    Новости SMI.FM