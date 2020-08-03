Тропические постельные клопы появились в России
В некоторых регионах России появились тропические постельные клопы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Отмечается, что численность клопов увеличивается с каждым годом. По данным информагентства, они относятся к бытовым членистоногим, которые размножаются и живут в помещениях, которые находятся в надлежащем санитарном состоянии.
При этом наиболее часто такие насекомые встречаются там, где высокая плотность людей, а санитарно-техническое состояние помещения находится в неудовлетворительном состоянии.
«Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона. Чтобы заметить появление вредителей на ранней стадии, рекомендуется чаще менять постельное белье», — цитирует ведомство РИА ФАН.