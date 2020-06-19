Тропические ливни зальют Крым на выходных

По данным метеорологов, 19 июня на полуострове пройдут сильные дожди, порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. При этом столбики термометров покажут +30 градусов. В горах Крыма воздух прогреется до +22...+25 градусов.

На 20–21 июня спасатели объявили штормовое предупреждение, отметило РИА ФАН. Скорость шквалистого ветра достигнет 20 метров в секунду.

Неустойчивая погода сохранится до конца недели, отметили синоптики.

Ранее ураган с сильным порывистым ветром накрыл Ставропольский край. Там 12 июня непогода повредила крыши домов и нарушила электроснабжение. Ливень затопил и Пермь 11 июня.

А в Москве в последние дни держалась настоящая жара, воздух прогрелся до +30 градусов. Дождь пришел в столицу 18 июня неожиданно. Вскоре он превратился в мощный ливень с градом и за считанные минуты подтопил несколько улиц. Обильные осадки затопили и часть Дмитровского шоссе в районе реки Лихоборки.