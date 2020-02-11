Интернет обидел большинство россиян

Большинство россиян обиделись на интернет в прошлом году. Целых 79% наших соотечественников в Сети обманули, затроллили или и вовсе домогались до них. Причем все это коснулось молодых людей, зрелое поколение оказалось куда более осмотрительным и осторожным.

Уровень киберугроз в мире оценили специалисты Microsoft и РОЦИТ. Результаты их и исследования, проведенного ко Дню безопасного интернета, привело агентство RNS.

В России 79% пользователей в возрасте от 19 до 35 лет так или иначе сталкивались с интернет-рисками. Результат превысил общемировой показатель, который находится на уровне 70%. Наша страна заняла 22-е место из 25. В мире киберугроз тоже стало больше — на 4%.

Отечественные пользователи чаще всего сталкивались в Сети с обманом и мошенничеством — таких случаев набралось 53%. Грубому обращению, уточнила «Российская газета», подверглись 44% из них, еще 43% столкнулись с онлайн-домогательствами, а 29% — с троллингом.

Исследование показало, что россияне второй год подряд чаще других подвержены поведенческим рискам в интернете. Речь идет о 61% против среднемирового показателя в 45%. За прошлый год мошенникам удалось обмануть четверть всех пользователей.