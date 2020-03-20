Спустя четыре года тролли вернулись на экраны кинотеатров и теперь отправляются в мировой тур. Розочка и Цветан узнают, что их племя не единственное. Всего общин шесть и в каждой из них есть своя любимая музыка. Королева племени рокеров Рокс хочет, чтобы в мире звучал только хард-рок. Главные герои хотят ей помешать, а для этого надо объединить племена в одну группу. Свою команду смогут собрать и покупатели «Пятерочки».

Торговая сеть «Пятерочка» предложила своим покупателям тоже собрать собственную музыкальную команду троллей и отправиться на «Большие Гастролли». Так называется новая акция, которая стартовала 17 марта. Чтобы все успеть есть только семь недель. За это время можно собрать всех 24 героев, а также принять участие в музыкальном баттле.

Для того, чтобы получить своего первого тролля, достаточно совершить покупку в магазине на 555 рублей. За каждую такую покупку вам дадут карточку с объемным изображением одного из героев популярного мультфильма. Можно получить портрет Розочки — поющей принцессы или королевы Рокс — любительницы жесткого гитарного звука. Если повертеть карточку в руках, то изображение героя изменится.

При покупках на 555 рублей с «Выручай картой» к каждой выданной 3D-карточке идет электронная наклейка. Ее можно увидеть в личном кабинете. Пять собранных наклеек превращаются в скидку в 60% при покупке плюшевого брелока в виде любимого тролля. Своего героя каждый может выбрать для себя сам.

Это может быть сын Алмазика, начинаюший рэпер Брюлик, или красиво двигающийся в ритмичном танце король Ти-роллекс — лидер Техно-Троллей. Некоторым больше придется по душе самый необычный тролль Купер, похожий на любителя звуков акустической гитары. Ну и, конечно, не обойтись без главных героев новых приключений поющих троллей: осторожного и умного Цветана, веселой Розочки и жесткой королевы Рокс.

Можно собрать все 24 карточки и поиграть с друзьями в настольную игру. Она идет вместе с альбомом для хранения.

А можно показать, как ты умеешь петь. В мобильном приложении «Тролли. Караоке» (доступно для скачивания в AppStore и Google Play) карточку можно отсканировать, и тогда откроется доступ к мелодии известной песни. А на экране телефона появится AR-маска тролля. Можно записать собственный клип и поделиться им с друзьями в социальных сетях. Лучшие ролики примут участие в караоке-баттле, где для участников предусмотрены различные призы.

Выиграть можно фирменные очки, паззлы и другую продукцию с символикой Троллей. Но самые большие сюрпризы ждут тех, кто сойдется в главной битве. Там можно выиграть профессиональную запись песни в настоящей музыкальной студии. А главный приз — поездка в парк развлечений Motiongate в Дубае. Туда отправится вся семья и сможет вживую увидеть персонажей своих любимых мультфильмов.

Подробные условия участия и порядок получения призов можно прочитать на сайте акции.

Источник фото: пресс-служба Х5 Retail Group