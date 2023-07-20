Общество 20 июля 2023, 02:41 «Троицу» Рублева перевезли из храма Христа Спасителя в Центр Грабаря Московская епархия

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Икону Андрея Рублева «Троица» увезли из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря для реставрации. Об этом сообщил ТАСС.

Святыню упаковали в специальный ящик для транспортировки и поместили в оборудованную машину для перевозки художественных ценностей, сопровождением которой занимались автомобили ДПС.

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Сотрудники Реставрационного центра имени Грабаря заранее подготовили для хранения «Троицы» помещение со специальным температурным режимом, газовой системой пожаротушения и техническими средствами охраны.

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Ранее икону «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Соответствующий документ подписали патриарх Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова.