Троице-Сергиеву лавру откроют для посещения 13 июня

В целях безопасности все посетители должны использовать средства социальной защиты и сохранять дистанцию, а также соблюдать другие требования.

Наместник монастыря, епископ Сергиево-Посадский Парамон уточнил, что разрешение на открытие Свято-Троицкой Сергиевой лавры дал патриарх Кирилл. Также он напомнил, что в монастыре от коронавируса скончались несколько послушников.

Храмы Московской области верующим разрешили посещать во время, когда там не проходят службы, с 3 июня. До этого церкви и все другие организации религиозного характера не принимали посетителей в течение двух месяцев из-за распространения коронавируса.

Прихожан попросили в этом году не приходить в храмы даже на Пасху, так как большое скопление людей увеличивает шанс заразиться.

Сейчас посещение храмов возможно только при соблюдении предписаний Роспотребнадзора. В частности, обязательны ношение маски и социальная дистанция. При богослужениях один человек должен находиться на площади четыре квадратных метра.