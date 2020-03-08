    08 марта 2020, 12:15

    Троих заболевших коронавирусом на Diamond Princess россиян выписали из больницы

    Дарья Бунякова

    Казанские врачи выписали троих пациентов после выздоровления от коронавируса. Инфекцию россияне подхватили на лайнере Diamond Princess.
    Троих заболевших коронавирусом на Diamond Princess россиян выписали из больницы

    «Выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии без замечаний», — цитирует «Интерфакс» министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

    Россияне попали в одну из больниц Казани 22 февраля. Их эвакуировали из Японии с коронавирусной инфекцией. Граждане России отдыхали на круизном лайнере Diamond Princess, где и подцепили болячку. Судно находилось в водах Японии, поэтому эти случаи заражения не входят в те 14, которые зафиксировали в России.

    Ранее сообщалось, что врачи провели тесты на коронавирус у девяти россиян с Diamond Princess. Ни у одного из них он не подтвердился.

    Пассажиры Diamond Princess отправились в путешествие 20 января. Через две недели корабль вернулся в Иокогаму. Во время плавания лайнер останавливался в Гонконге, где на берег сошел китаец, заболевший коронавирусом. Из-за этого судно закрыли на карантин. Отрезанными от берега оказались почти четыре тысячи человек и более тысячи членов экипажа. COVID-19 подтвердился почти у 700 человек.