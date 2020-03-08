Троих заболевших коронавирусом на Diamond Princess россиян выписали из больницы

Казанские врачи выписали троих пациентов после выздоровления от коронавируса. Инфекцию россияне подхватили на лайнере Diamond Princess.

«Выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии без замечаний», — цитирует «Интерфакс» министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Россияне попали в одну из больниц Казани 22 февраля. Их эвакуировали из Японии с коронавирусной инфекцией. Граждане России отдыхали на круизном лайнере Diamond Princess, где и подцепили болячку. Судно находилось в водах Японии, поэтому эти случаи заражения не входят в те 14, которые зафиксировали в России.

Ранее сообщалось, что врачи провели тесты на коронавирус у девяти россиян с Diamond Princess. Ни у одного из них он не подтвердился.

Пассажиры Diamond Princess отправились в путешествие 20 января. Через две недели корабль вернулся в Иокогаму. Во время плавания лайнер останавливался в Гонконге, где на берег сошел китаец, заболевший коронавирусом. Из-за этого судно закрыли на карантин. Отрезанными от берега оказались почти четыре тысячи человек и более тысячи членов экипажа. COVID-19 подтвердился почти у 700 человек.