Троих мальчиков унесло по Волге на надувном матрасе

В Сызрани спасатели эвакуировали трех мальчиков. Их во время купания на Волге унесло на надувном матрасе от берега.

Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. По данным спасателей, инцидент произошел около 16:25 по Москве. Троих детей 2006, 2006 и 2007 годов рождение унесло в акваторию Волги в районе Райковских островов в Сызрани.

«В неустановленном месте дети без присмотра взрослых купались на надувном матрасе и их унесло от берега, спасатели их эвакуировали … В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Дети в медицинской помощи не нуждались», — рассказала пресс-служба.

Ведомство напомнило родителям о необходимости следить за детьми, не отпускать их одних и избегать отдыха у воды в не предназначенных для этого местах.

На днях на Алтае трое детей отправились купаться без присмотра взрослых. Они утонули.