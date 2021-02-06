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    06 февраля 2021, 20:48

    Троих курьеров «Яндекс.Еды» уволили за пьянство и оскорбления

    Гора Орлов

    Курьеры «Яндекс.Еды» записали обращение, в котором пожаловались на якобы беспричинное увольнение сотрудников. В компании отметили, что для увольнения были весьма веские причины.

    Руководитель PR-проектов фудтех-направления «Яндекс.Такси» Елена Новикова объяснила «360», за что уволили курьеров.

    «Только три человека, фигурирующих в обращении, в разное время были отключены от сервиса. И причина довольно веская: пьянство на работе. Они вовлекали других курьеров в распитие спиртных напитков во время доставки, передавали заказы другим заказчикам, искажали данные о своем местоположении на доставках и распространяли видеоролики оскорбительного содержания, в которых высмеивали других курьеров, клиентов, сотрудников ресторана по этническому и гендерному признаку», — сказала собеседница «360».

    Новикова отметила, что эти ролики по-прежнему доступны в Telegram, на них сыплются жалобы. По ее мнению, подобное поведение абсолютно неприемлемо и такие люди не должны работать в курьерских службах.

    Посочувствовавшие коллегами участники обращения были отстранены за небольшие нарушения и вскоре вернутся к работе. Но прежде им разъяснят правила сервиса. Некоторые же курьеры из видеоролика вообще не были ограничены и до сих пор принимают заказы.

    Новикова сообщила, что из-за медийной огласки к ним обратился Союз курьеров России с просьбой разъяснить детали дела.

    «Для них мы проведем специальную разъяснительную встречу, чтобы ответить на все возникшие вопросы», — подытожила Елена.