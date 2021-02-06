Троих курьеров «Яндекс.Еды» уволили за пьянство и оскорбления

Курьеры «Яндекс.Еды» записали обращение, в котором пожаловались на якобы беспричинное увольнение сотрудников. В компании отметили, что для увольнения были весьма веские причины.

Руководитель PR-проектов фудтех-направления «Яндекс.Такси» Елена Новикова объяснила «360», за что уволили курьеров.

«Только три человека, фигурирующих в обращении, в разное время были отключены от сервиса. И причина довольно веская: пьянство на работе. Они вовлекали других курьеров в распитие спиртных напитков во время доставки, передавали заказы другим заказчикам, искажали данные о своем местоположении на доставках и распространяли видеоролики оскорбительного содержания, в которых высмеивали других курьеров, клиентов, сотрудников ресторана по этническому и гендерному признаку», — сказала собеседница «360».

Новикова отметила, что эти ролики по-прежнему доступны в Telegram, на них сыплются жалобы. По ее мнению, подобное поведение абсолютно неприемлемо и такие люди не должны работать в курьерских службах.

Посочувствовавшие коллегами участники обращения были отстранены за небольшие нарушения и вскоре вернутся к работе. Но прежде им разъяснят правила сервиса. Некоторые же курьеры из видеоролика вообще не были ограничены и до сих пор принимают заказы.

Новикова сообщила, что из-за медийной огласки к ним обратился Союз курьеров России с просьбой разъяснить детали дела.

«Для них мы проведем специальную разъяснительную встречу, чтобы ответить на все возникшие вопросы», — подытожила Елена.