Общество 17 ноября 2022, 13:43 Троих членов БТО арестовали за убийства 20-летней давности РЕН ТВ сообщил о задержании троих членов банды неонацистов за убийства 20-летней давности Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Правоохранители Санкт-Петербурга задержали троих членов неонацисткой группировки «Боевая террористическая организация» (БТО*). Об этом сообщили журналисты РЕН ТВ.

Задержанных заподозрили в бандитизме и совершении убийств. Причем вменяемые им противоправные действия произошли 20 лет назад.

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Одно из упомянутых убийств произошло 9 ноября 2003 года. Тогда на Исковском проспекте нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. По предварительной версии, его зарезали. Кроме того, задержанным вменяют нападение студента. По данным следствия, члены БТО* напали на него 26 декабря. Спустя некоторое время студент скончался в больнице.

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Помимо задержанных в совершении преступлений обвиняют их лидера и сооснователя группировки БТО*. Однако он уже находится в местах лишения свободы. Ему назначили пожизненный срок за убийства и бандитизм.

Сроки рассмотрения дел и вынесения приговора задержанным членам банды пока неизвестны.

* Группировка БТО* признана экстремистской и запрещена на территории России