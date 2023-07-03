Общество 03 июля 2023, 15:00 Трое взрослых и ребенок из Воронежской области пострадали при попытке мятежа Губернатор Гусев сообщил о 4 пострадавших в Воронежской области во время попытки мятежа РИА «Новости»

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Во время попытки участников ЧВК «Вагнер» устроить мятеж в Воронежской области пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Они получат по 100 тысяч рублей компенсации, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Легкий вред здоровью получили четыре жителя региона, среди которых один ребенок. Им выплатим по 100 тысяч рублей», — написал он.

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По окончательным оценкам, во время контртеррористической операции повредили более 20 жилых домов, хозпостроек и машин.

Гусев отметил, что в региональном бюджете достаточно денег на восстановление и 4 июля подрядчик приступит к работе.

В Воронежской области с 24 по 26 июля действовал режим КТО. Через регион проходила военная техника, власти перекрыли движение по трассе М-4 «Дон», ввели дополнительный досмотр и отменили массовые мероприятия.

Техника ЧВК «Вагнер» прошла через соседнюю Липецкую область. Рабочие точечно перекопали некоторые дороги, власти призвали жителей не выходить из дома и никуда не ездить.