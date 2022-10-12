Трое суток отвели на работу прокуроров с обращениями по частичной мобилизации | 360°

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Власть
12 октября 2022, 07:30
Президент ОАЭ рассказал Путину о позиции Украины по некоторым вопросам
Общество
12 октября 2022, 07:26
Трое суток отвели на работу прокуроров с обращениями по частичной мобилизации
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Технологии
12 октября 2022, 07:20
Глава департамента мэрии Овчинский: московская компания создала почти 300 видов источников вторичного электропитания
Мир
12 октября 2022, 07:20
Взрывы раздались в Николаевской области — СМИ
Общество
12 октября 2022, 07:16
Вице-мэр Ефимов: инвесторы построят в Москве по договорам участия 73 школы и детсада
Спецоперация
12 октября 2022, 07:06
Группу мобилизованных в Калининградской области самолетом отправили к месту подготовки
Мир
12 октября 2022, 06:46
Джо Байден отказался обсуждать с Россией новые регионы
Технологии
12 октября 2022, 06:21
Японское аэрокосмическое агентство решило сбить собственную ракету-носитель
Мир
12 октября 2022, 05:59
Байден не увидел смысла во встрече с Путиным