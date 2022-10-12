Трое суток отвели на работу прокуроров с обращениями по частичной мобилизации | 360°

Общество 12 октября 2022, 07:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Трое суток отвели на работу прокуроров с обращениями по частичной мобилизации Генпрокурор РФ Краснов: работа с обращениями по мобилизации не выйдет за рамки трех суток РИА «Новости»

Читать 360tv в

Работа сотрудников прокуратуры с каждым отдельным обращением по частичной мобилизации не должна превышать трех суток. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов.

По его словам, на личный прием к прокурорам уже обратились тысячи резервистов. По каждому из них проводятся «оперативные, тщательные проверки».

Реклама

«По моему указанию работа прокуроров с каждым отдельным обращением не должна выходить за рамки трех суток», — отметил генпрокурор в интервью РИА «Новости».

Реклама

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России с начала частичной мобилизации осуществляет надзор за ее проведением в режиме 24/7. Также Краснов напомнил, что руководители прокуратур или их заместители вошли в состав комиссии по частичной мобилизации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил вернуть домой призванных по мобилизации без основания. Глава государства объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября. В планах — призвать около 300 тысяч военнослужащих запаса. Мобилизованных жителей Московской области начали принимать в двух дивизиях — Таманской и Кантемировской. Губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить их обмундированием.

0 0 0 0 0 0