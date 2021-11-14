Трое российских медиков заболели ковидом после отказа от прививки

Сотрудники службы скорой помощи в Облучье Еврейской автономной области отказались от вакцинации и заболели ковидом. Коронавирус подхватили три антипрививочника. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона в Instagarm.

По данным ведомства, 1 ноября несколько сотрудников Облученского и Пашковского филиалов станции скорой медицинской помощи подали заявления об увольнении после отказа от вакцинации от коронавируса. Спустя неделю большинство решило остаться. Перед возвращением к работе им предложили пройти осмотр у терапевта.

«Трое сотрудников получили положительный анализ на COVID-19, им оформлены листы временной нетрудоспособности в связи с заболеванием», — говорится в сообщении пресс-службы.

На этой неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании думского комитета по охране здоровья заявил, что врачей, которые отговаривают своих пациентов от вакцинации от коронавируса, надо привлекать к уголовной ответственности. Глава Минздрава отметил, что в законодательстве для этого уже есть необходимые инструменты.