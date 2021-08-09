Трое россиян погибли во время наводнений в Германии

Жертвами наводнений в Германии стали трое россиян. Об этом рассказал посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Он назвал беспрецедентными последствия разгула стихии, которая обрушилась на западные земли ФРГ. По предварительным данным, число жертв наводнения превысило 180 человек. Кроме того, пропавшими без вести до сих пор числятся более 70 человек. Эта природная катастрофа стала одной из крупнейших в послевоенной истории Германии, отметил посол.

«Увы, но трагедия не обошла стороной наших соотечественников: по последним данным, полученным от местных правоохранительных органов, в результате природной катастрофы погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ», — рассказал он в интервью газете «Известия».

Дипломат также отметил, что в Германии знают, что Россия всегда готова прийти на помощь партнерам и подставить плечо в трудную минуту.

В середине июля на одном из предприятий, расположенных в городе Хюккесваген, произошел разлив нефти и нефтепродуктов. Его вызвали подтопление и мощные селевые потоки, повредившие хранилища предприятия. В результате было запрещено купаться в локальных водохранилищах.