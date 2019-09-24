Трое пострадавших в Северодвинске спасателей Росатома пошли на поправку
Как стало известно РИА «Новости», об этом он заявил на торжественном вечере, приуроченном к предстоящему 28 сентября Дню работника атомной промышленности.
Власти Архангельской области предупредили о потенциально опасных объектах на побережье Белого моряПодробнее
Взрыв на полигоне произошел 8 августа в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Сообщалосьо гибели пяти сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область).
«Сейчас в госпитале остаются еще трое наших испытателей, они идут на поправку», — сказал Лихачев.
На мероприятии собравшиеся по просьбе заместителя руководителя администрации президента России, председателя наблюдательного совета Росатома Сергея Кириенко почтили память погибших.
В начале сентября власти Архангельской области предупредили население о потенциально опасных объектах, находящихся на военном полигоне.
Однако в районе села Ненокс нет факторов, угрожающих жизни и здоровью жителей.