Трое пострадавших в Северодвинске спасателей Росатома пошли на поправку

Директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что трое пострадавших при взрыве на полигоне в Северодвинске спасателей пока остаются в больнице, но уже пошли на поправку.

Как стало известно РИА «Новости», об этом он заявил на торжественном вечере, приуроченном к предстоящему 28 сентября Дню работника атомной промышленности.

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Взрыв на полигоне произошел 8 августа в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Сообщалосьо гибели пяти сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область).

«Сейчас в госпитале остаются еще трое наших испытателей, они идут на поправку», — сказал Лихачев.

На мероприятии собравшиеся по просьбе заместителя руководителя администрации президента России, председателя наблюдательного совета Росатома Сергея Кириенко почтили память погибших.

В начале сентября власти Архангельской области предупредили население о потенциально опасных объектах, находящихся на военном полигоне.

Однако в районе села Ненокс нет факторов, угрожающих жизни и здоровью жителей.