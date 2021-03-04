Трое подростков получили срок за насилие над 11-летней девочкой

Суд в Саратовской области приговорил к лишению свободы троих подростков. Они признаны виновными в сексуальном насилии над 11-летней знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Перед судом предстали 16-летний, 15-летний и 14-летний парни. Старшему из них дали три года и шесть месяцев лишения свободы, двум другим — по три года. Они признаны виновными по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

Следствие выяснило, что в сентябре 2020 года компания из трех парней и двух девочек гуляли в Аткарске. Когда одна из школьниц предложила пойти в заброшенный дом, юноши под обманным предлогом проводили домой вторую девочку. Оставшись наедине с 11-летней знакомой, подростки надругались над ней. Однако на помощь жертве пришли ее приятельницы, и она смогла убежать от мальчиков.

«Несмотря на непризнание вины в содеянном, следователями СК собраны исчерпывающие доказательства совершения юношами инкриминируемого им деяния», — сказано в сообщении.

Отбывать наказание подсудимые будут в воспитательной колонии.