Трое забайкальцев стреляли в колонию наркотиками из пневмопушки. Видео

В Забайкалье перекрыли необычный способ поставки наркотиков в колонию. Вещества перебрасывали на территорию при помощи самодельной пневматической пушки. По подозрению в этом задержаны трое жителей Краснокаменска.

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник.

Она пояснила, что представители УФСИН России по Забайкальскому краю во время осмотра обнаружили три свертка с наркотиками на прилегающей к колонии территории. Они предназначались для незаконной передачи заключенным.

Вещества изъяли, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

Сотрудники местного отдела по контролю за оборотом наркотиков вместе с отрядом специального назначения «Гром» УМВД РФ по Забайкальскому краю задержали автомобиль, в котором находился один из подозреваемых.

«В автомобиле обнаружено около 500 граммов вещества растительного происхождения, которое, согласно заключению эксперта, является марихуаной», — сообщила Волк.

Правоохранители задержали еще двоих предполагаемых сообщников. Во время обыска полицейские обнаружили пневматическую пушку — с ее помощью наркотики перебрасывали на территорию колонии.