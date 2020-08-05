Трое детей отравились алкоголем в Воронеже

Ведомство проводит проверку. Предстоит выяснить причастность родителей к этой истории, а также установить тех, кто продал детям спиртное. Известно, что двое несовершеннолетних находились в тяжелом состоянии.

«Прокуратура Железнодорожного района города Воронежа проводит проверку по факту отравления трех малолетних детей спиртными напитками», — уточнили в пресс-службе.