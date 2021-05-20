ТРК Vеgаs и «Крокус Сити Молл» разыграют билеты на фестиваль «Жара» в Москве

Торгово-развлекательные комплексы Vegas и «Крокус Сити Молл» запускают акцию с розыгрышем билетов на международный музыкальный фестиваль «Жара», который в этом году впервые пройдет в Москве на территории спорткомплекса «Лужники». Выиграть билеты можно, совершив покупки в магазинах.

Принять участие в розыгрыше можно, совершив покупки в любом магазине ТРК Vegas или в бутиках «Крокус Сити Молл» на сумму от тысячи рублей. Акция продлится с 15 мая по 15 июня. Между участниками разыграют 10 парных билетов на закрытие фестиваля, которое состоится 27 июня. В этот день самые яркие звезды выступят на одной сцене.

Покупатели, которые совершат единовременную покупку на сумму от 30 тысяч рублей, получат уникальный шанс выиграть один из трех парных билетов на все пять дней фестиваля в VIP-партер, где смогут наблюдать выступления за соседним столиком с артистами и звездными гостями.

Зарегистрировать чеки нужно на промо-сайте фестиваля zharafestpromo.ru.

Победителей объявят 15 июня в 18:00 в прямом эфире YouTube-канала ТРК Vegas.

Юбилейный пятый фестиваль «Жара» будет проходить с 23 по 27 июня. Зрителей ждут выступления более 200 артистов из России и стран СНГ, среди которых Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков, Клава Кока, Лолита, Ольга Бузова, Вера Брежнева, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Алсу, Макс Барских, Zivert, Мот, Елка, Мари Краймбрери и многие другие.