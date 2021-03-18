Триумфальную арку в честь воссоединения Крыма с Россией возвели в Петербурге

В седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией девелоперы возвели Триумфальную арку в поселке Лисий Нос в пригороде Санкт-Петербурга. За образец они взяли Триумфальную арку Тита в Риме, которую соорудили в 82 году н. э. в честь победы Рима в Иудейской войне.

Сооружение теперь выделяется в Прибрежном квартале — территории малоэтажной застройки.

Сама конструкция уже готова, а концепцию наружного декора выберут в рамках архитектурного конкурса. Полностью арка будет готова в 2024 году, к 10-летию возвращения Крыма в Россию, сообщил «Петербургский дневник».

Автор Триумфальной арки — инвестор, девелопер проекта одного из ЖК Михаил Голубев.

«Идея моя. В любом новом квартале должны быть доминанты, общественные пространства, объекты, которые формируют смыслы и обеспечивают узнаваемость территории», — рассказал он.

По его мнению, строить Триумфальную арку не обязательно на главной улице или центральной площади, потому что почти каждый может войти в интернет и увидеть объект.

Изначально Голубев задумывал выполнить доминанту в квартале в виде классической арки. Однако потом подумал, что триумфальные события редки.

Арка представляет собой конструкцию размером с трехэтажный дом. Ее можно использовать как жилое помещение, но создатели склоняются к созданию в ней частного музея.