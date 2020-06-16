Триллер «Они» с Чулпан Хаматовой выйдет в 2022 году

Первый женский триллер «Они» исследует тему преследования и психологического давления на женщин так называемыми инцелами — представителями радикального интернет-сообщества мужчин, которых объединяет идея вынужденного целибата.

Съемки картины планируют начать осенью нынешнего года.

Сюжет картины расскажет о трех успешных женщинах, которые становятся лауреатами премии «Персона года». После награждения они получают анонимное сообщение с требованием рассказать о себе правду, поскольку каждая из них скрывает о себе некоторые неприглядные факты, написала «Газета.ru».

«Личных границ больше не существует, и не существует ни места, ни города, где бы они были в безопасности. Героини должны принять собственное несовершенство, чтобы противостоять злобной силе», — рассказала режиссер фильма Елена Хазанова.