    16 июня 2020, 14:37

    Триллер «Они» с Чулпан Хаматовой выйдет в 2022 году

    Анастасия Кременчугская

    Чулпан Хаматова, Виктория Исакова и Ксения Раппопорт исполнят роли в фильме «Они» — триллере режиссера Елены Хазановой об успешных женщинах, подвергающихся преследованию и шантажу в интернете. Об этом сообщил ТАСС.

    Первый женский триллер «Они» исследует тему преследования и психологического давления на женщин так называемыми инцелами — представителями радикального интернет-сообщества мужчин, которых объединяет идея вынужденного целибата.

    Съемки картины планируют начать осенью нынешнего года.

    Сюжет картины расскажет о трех успешных женщинах, которые становятся лауреатами премии «Персона года». После награждения они получают анонимное сообщение с требованием рассказать о себе правду, поскольку каждая из них скрывает о себе некоторые неприглядные факты, написала «Газета.ru».

    «Личных границ больше не существует, и не существует ни места, ни города, где бы они были в безопасности. Героини должны принять собственное несовершенство, чтобы противостоять злобной силе», — рассказала режиссер фильма Елена Хазанова.