Общество 23 марта 2024, 14:25 Триколоры приспустят на зданиях российских загранучреждений Захарова: на зданиях российских загранучреждений будут приспущены флаги РФ РИА «Новости»

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На зданиях российских загранучреждений приспустят триколоры. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«По решению руководства министерства на зданиях российских загранучреждений будут приспущены флаги Российской Федерации в связи с терактом в Crocus City Hall», — указала она.

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Люди пришли в Crocus City Hall на концерт группы «Пикник». Преступники ворвались в здание и открыли огонь. После началось возгорание. В результате теракта погибли, по последним данным, 115 человек. Еще более 100 пострадали.

Силовики уже задержали 11 причастных к теракту. Все случившееся было тщательно спланировано. А преступники пытались сбежать на Украину через Брянскую область.