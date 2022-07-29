Трихолог Теребинская рассказала о вреде шампуней от перхоти

Дешевые шампуни против перхоти нарушают микрофлору кожи головы, из-за чего проблема может даже усилиться. Об этом NEWS.ru рассказала врач-трихолог Анна Теребинская.

Дело в том, что в шампуни, которые стоят на полках магазинов, добавляют вредный компонент триклозан, призванный бороться с грибками и бактериями на коже головы. Он уничтожает любые бактерии и грибки на коже головы, не разделяя их на вредные и полезные.

«В результате микрофлора еще больше нарушается и перхоть может усилиться. Также важно знать и о причинах появления перхоти: псориаз, себорейный дерматит, асбестовидный лихен, неправильно подобранные средства ухода за волосами, приводящие к сухости или жирности, зуду и появлению чешуек», — рассказала врач.