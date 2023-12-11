Общество 11 декабря 2023, 15:35 Трихолог Рудыка посоветовала добавить средства с маслами в уход за волосами зимой

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Низкие температуры, сухой воздух, авитаминоз — все это оказывает негативное влияние на состояние волос. Как сохранить красоту локонов зимой, рассказала дерматолог и трихолог Наталия Рудыка в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, в холодную погоду необходимо поддерживать целостность кутикулы волоса. Именно она выполняет роль естественного барьера.

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Врач посоветовала включить в уход питательные средства с натуральными маслами. Такие маски или бальзамы следует использовать два-три раза в неделю, отметила эксперт.