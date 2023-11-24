Общество 24 ноября 2023, 10:57 Трихолог Ольга Кохас: чаще всего электризация волос возникает в мороз из-за шерстяной одежды

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Врач-трихолог, вице-президент Евразийский трихологической ассоциации Ольга Кохас в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, что чаще всего волосы в мороз электризуются из-за шерстяной одежды. С такой проблемой сталкиваются обладатели тонких волос.

«Многие люди сталкиваются с этой проблемой именно в холодное время года. Это совершенно не опасно для волос, это сезонный момент. Волосы могут вставать дыбом из-за перепадов температур. Но в основном нужно обращать внимание на то, что мы носим в холодную погоду», — объяснила медик.

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Чтобы решить эту проблему, можно приобрести стайлинговые и фиксирующие средства. Благодаря им волос утяжелятся и становится более независимым от внешних факторов. Также можно убрать волосы в хвостик или сделать прическу, добавила трихолог.