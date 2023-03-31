31 марта 2023, 10:40
Трихолог Нагайцева рассказала, как правильно сушить волосы
Принято считать, что регулярное использование фена способно навредить волосам. О том, как правильно сушить голову, рассказала трихолог Юлия Нагайцева в эфире радиостанции Sputnik.
По словам специалиста, такое распространенное мнение уже давно устарело. Очень важно правильно подобрать температурный режим и использовать современный фен, в этом случае такая процедура никак не навредит структуре волос, отметила Нагайцева.
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Трихолог порекомендовала использовать термозащиту перед сушкой тем, кто часто пользуется утюжками и плойками для укладки волос.
Красота
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