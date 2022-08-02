Трихолог Модычева рассказала, от чего зависит рост волос

Врач-дерматовенеролог, косметолог Елена Модычева рассказала, что рост волос во многом зависит от того, какого питания придерживается человек. В рационе обязательно должны присутствовать яйца и жирная рыба. Об этом написало издание Wday.ru.

«Яйца являются прекрасным источником белка и биотина, в которых нуждается наш организм. Для волосяных фолликул очень важно потребление достаточного количества белка, а биотин используется для воспроизводства кератина, поэтому, кстати, в последние несколько лет большую популярность получили биотиновые добавки», — рассказала медик.

Она добавила, что необходимо включить в рацион рыбу жирных сортов, такую как лосось, сельдь, скумбрия. За счет содержащихся в ней питательных элементов волосы выглядят красивее и ухоженнее, сообщило ИА Nation News.

В жирной рыбе также присутствуют омега-3 и омега-6, антиоксиданты, витамины группы В, D3 и белок. Не стоит забывать и об авокадо, в котором содержится большое количество витамина Е, резюмировала специалист.