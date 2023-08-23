Общество 23 августа 2023, 18:40 Трихолог Курская посоветовала в отпуске наносить на волосы специальные средства для защиты от морской соли

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Морская соль забирает влагу из волос, перед заходом в воду следует наносить на волосы специальные защитные средства. Об этом сообщила врач-косметолог, трихолог Анастасия Курская в беседе с Life.

По словам специалиста, при высыхании волос на солнце соль превращается в кристаллы, которые разрушают их структуру. Из-за этого становится труднее расчесать пряди, поэтому защитные средства необходимо наносить по всей длине.

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Кроме того, в отпуске не стоит забывать о головных уборах, воздействие прямых лучей на кожу головы может спровоцировать раннюю седину и привести к выпадению волос