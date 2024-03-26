Общество 26 марта 2024, 11:39 Трихолог Кохас: массаж кожи головы стимулирует рост и питание волос

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Трихолог Ольга Кохас заявила, что недостаток сна и стресс могут оказывать негативное влияние на состояние волос. Постоянное эмоциональное напряжение ухудшает обменные процессы в организме, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, главный совет в такой ситуации — меньше нервничать и достаточно спать. Однако дополнительным помощником способен стать массаж кожи головы.

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Он стимулирует кровообращение и рост волос, отметила специалист. Кроме того, соответствующие техники уменьшают кожный зуд, а также обеспечивают питание локонов. Во время процедуры можно использовать различные уходовые средства.