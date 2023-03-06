06 марта 2023, 16:31
Трихолог Юлия Галлямова рассказала, как выбрать расческу
При выборе расчески нужно обращать внимание на материал, из которого она сделана, лучшим является силикон. Об этом News.ru рассказала дерматолог-трихолог Юлия Галлямова.
По ее словам, деревянные расчески быстро выходят из строя, потому что на зубчиках появляются заусенцы, которые травмируют кожу головы. А пластик электризует волосы, что тоже говорит не в его пользу.
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«Поэтому сейчас лучший вариант — силиконовые расчески. Они в приоритете», — сказала Юлия Галлямова.
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